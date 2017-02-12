Таксисты заставили не оплатившего проезд омича мазать лицо зеленкой

Омские таксисты выложили в Интернет саркастическую видеозапись. Судя по видео, опубликованному в группе Омск Live социальной сети «ВКонтакте», мужчина сел в такси, проехал длинную дорогу и не заплатил тысячу рублей.

Таксисты решили пассажира проучить. Мужчину выгнали из автомобиля и заставили мазать лицо зеленкой.

«Я не буду больше кидать омских таксистов», — повторил несколько раз омич.

Судя по репликам, мужчина был сильно пьян. Видео вызвало бурные обсуждения в социальной сети.