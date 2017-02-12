Взрыв газа произошел в Волгоградской области из-за утечки в проточном нагревателе
В Котово Волгоградской области произошел взрыв газовой колонки.
В Котово Волгоградской области произошел взрыв газовой колонки.
Он был такой силы, что в квартире взрывной волной снесены двери и окна. Живущая в доме пара лишь чудом осталась жива.
По сообщению руководителя Котовского МрСО СУ СКР по Волгоградской области Бадмы Гиляндикова, взрыв произошел
В момент взрыва осколки оконных окон и фрагмента дверного косяка повредили стоявший под окнами чужой автомобиль. Теперь автовладелец требует с пары возмещения ущерба, нанесенного авто.