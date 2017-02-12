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14:37 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Взрыв газа произошел в Волгоградской области из-за утечки в проточном нагревателе

В Котово Волгоградской области произошел взрыв газовой колонки.

Он был такой силы, что в квартире взрывной волной снесены двери и окна. Живущая в доме пара лишь чудом осталась жива.

По сообщению руководителя Котовского МрСО СУ СКР по Волгоградской области Бадмы Гиляндикова, взрыв произошел из-за того, что в проточном нагревателе скопились пары. Взрыв не был бы неизбежным, если бы живущие в квартире люди пустили специалистов газовой службы для проверки оборудования.

В момент взрыва осколки оконных окон и фрагмента дверного косяка повредили стоявший под окнами чужой автомобиль. Теперь автовладелец требует с пары возмещения ущерба, нанесенного авто.

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