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18:54 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области бросившая двух дочерей на 3 дня мать попала под следствие

Женщина также периодически отказывала детям в уходе и лечении.

Жительница Новохоперского района попала под следствие за неисполнение обязанностей по воспитанию двух дочерей 10 и 11 лет, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в воскресенье, 12 февраля. Женщина вела разгульный образ жизни и могла на несколько дней оставить детей одних дома.

По данным полиции, 32-летняя женщина периодически злоупотребляет алкоголем, отказывает детям в уходе и лечении, пренебрегает их нуждами и потребностями. Кроме того, в октябре 2016 года жительница Новохоперского района оставила дочерей без присмотра, исчезнув на три дня. В полиции женщина вину отрицать не стала. Она пояснила правоохранителям, что в настоящее время нигде не работает, а живет с мужчиной, который перебивается случайными заработками. Семья состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних как семья социального риска.

Полицейские возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ). Женщине грозит до 3 лет лишения свободы.

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