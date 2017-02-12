Из-за аварии улицы Павлодара оказались под водой
В результате ЧП вода хлынула на проезжую часть улиц Ломова — 1 Мая. Также затопленными оказались проезжая часть улиц Павла Васильева, Ворушина в частном секторе города.
В результате ЧП вода хлынула на проезжую часть улиц Ломова — 1 Мая. Также затопленными оказались проезжая часть улиц Павла Васильева, Ворушина в частном секторе города.
Коммунальная авария произошла сегодня около шести утра. В результате вода хлынула на проезжую часть улиц Ломова — 1 Мая. Также затопленными оказались проезжая часть улиц Павла Васильева, Ворушина в частном секторе города. В Instagram очевидцы выкладывают видеоролики с места происшествия. На кадрах видео видно, как транспорт утопает в ледяной воде. Хозяева частных домов опасаются, что вода затопит их дворы.
«За двор выйти невозможно. Дорогу затопило. А завтра людям на работу, детям в школу», — пишут комментаторы.
«Порыв произошел на сетях
«Мы отвели воду с улицы Павла Васильева в канализационные колодца. Также производится откачка воды», — прокомментировал руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зкария Султанганинов.
По информации коммунальных служб, место порыва и масштабы повреждения пока не известны. Но холодную воду в микрорайоне пока не отключали.
«Все дома с водой, отключений пока не было. Возможно на время устранения порыва, часть потребителей придется отключить. В этом случае, к жилым домам будет организован подвоз воды», — отметили в