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14:23 (мск), источник: Om1.ru

На улице Мельничная в Омске столкнулись четыре автомобиля

Помощь врачей понадобилась двум участникам аварии.

ДТП произошло сегодня, 12 февраля, около 10:40, на улице Мельничная. По данным пресс-службы УМВД России по Омской области, 41-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia проехал на красный сигнал светофора перекресток улиц Мельничная и Южная.

В результате иномарка врезалась в автомобиль ВАЗ-21120. От удара автомобиль Nexia отбросило на встречную полосу, где он врезался еще и в стоящие автомобили Renault и Toyota.

В результате аварии пострадали водитель отечественного автомобиля и женщина, пассажир виновника ДТП. Они обратились за медицинской помощью.

Установлено, что все участники аварии были за рулем без признаков алкогольного опьянения. По факту ДТП полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

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