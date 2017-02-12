На улице Мельничная в Омске столкнулись четыре автомобиля

ДТП произошло сегодня, 12 февраля, около 10:40, на улице Мельничная. По данным пресс-службы УМВД России по Омской области, 41-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia проехал на красный сигнал светофора перекресток улиц Мельничная и Южная.

В результате иномарка врезалась в автомобиль ВАЗ-21120. От удара автомобиль Nexia отбросило на встречную полосу, где он врезался еще и в стоящие автомобили Renault и Toyota.

В результате аварии пострадали водитель отечественного автомобиля и женщина, пассажир виновника ДТП. Они обратились за медицинской помощью.

Установлено, что все участники аварии были за рулем без признаков алкогольного опьянения. По факту ДТП полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.