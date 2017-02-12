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14:30 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Новороссийске грунтовые воды и морозы превращают улицы в каток

В Новороссийске морозы и грунтовые воды превратили несколько улиц в каток. Местные жители рассказали об этом бедствии журналистам.

Так, в переулке Охотском и на улице Менжинского уже не первый день течет вода. И из-за холодов эта речка покрылась льдом. «Ни скорая не может проехать, ни домой с работы нельзя на машине добраться, — написала в редакцию местной газеты Алина Гайдук. — Мы звонили и в “Водоканал”, и в МЧС. Все они бездействуют».

На улице Менжинского во льду застряли несколько машин. Толщина льда в некоторых местах доходит до 30 сантиметров. Как отмечают жители, ответственные службы разводят руками — авария не коммунальная, воды грунтовые и ничего сделать нельзя.

Между тем, подобное происходит каждую зиму, говорят люди, но пока проблема не решается, сообщает «Наша газета» Новороссийска.

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