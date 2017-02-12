В Новороссийске грунтовые воды и морозы превращают улицы в каток
В Новороссийске морозы и грунтовые воды превратили несколько улиц в каток. Местные жители рассказали об этом бедствии журналистам.
В Новороссийске морозы и грунтовые воды превратили несколько улиц в каток. Местные жители рассказали об этом бедствии журналистам.
Так, в переулке Охотском и на улице Менжинского уже не первый день течет вода. И
На улице Менжинского во льду застряли несколько машин. Толщина льда в некоторых местах доходит до 30 сантиметров. Как отмечают жители, ответственные службы разводят руками — авария не коммунальная, воды грунтовые и ничего сделать нельзя.
Между тем, подобное происходит каждую зиму, говорят люди, но пока проблема не решается, сообщает «Наша газета» Новороссийска.