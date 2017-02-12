Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Цельнозерновые продукты помогают держаться в форме
Мировые СМИ узнали о сообщении, отправленном украинцам в Авдеевке
Почему Лукашенко решил взять курс на независимость от России?
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
Разведка ДНР сообщила об огромных потерях армии Украины – СМИ
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Миллиардер просит Трампа помочь забрать у Путина кольцо – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
9Самый грязный город в мире
14События недели в фотографиях
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
14:22 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии перевернулась «скорая», пострадали два человека

Вчера, 11 февраля, произошло серьезное ДТП на трассе в Иглинском районе Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

По данным ГИБДД, авария произошла на 17 км дороги Иглино-Кальтовка. По предварительным данным, водитель «скорой» мог не справиться с управлением, по этой причине автомобиль занесло и он перевернулся.

В аварии получили травмы сам 50-летний водитель «скорой» и 47-летняя женщина, находившаяся в автомобиле.

Обстоятельства происшедшего выясняются.

Для справки.

По данным ГИБДД, в течение минувших суток на дорогах Башкирии произошло 10 ДТП. Зафиксированы также более 4 тысяч нарушений ПДД, задержаны 75 нетрезвых водителей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Форвард «Салавата Юлаева» Капризов оформил хет-трик за сборную России
Лавров высказался относительно координации сил РФ и США в Сирии
В Британии заявили о росте атак якобы причастных к РФ хакеров
Домрачева стала второй в пасьюте на ЧМ по биатлону, Старых — 4-я
СМИ узнали о решении ВМФ не поднимать затонувшие МиГ-29К и Су-33
Противники передачи Исаакия РПЦ окружили собор живым кольцом
Граждане РФ стали меньше доверять теленовостям
Опубликованы данные о минимальных зарплатах в Евросоюзе
Спорт
ЧМ по биатлону: подвиг Домрачевой, прорыв Старых В женской гонке преследования состоялось долгожданное возвращение королевы: трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева закончила дистанцию с серебряной медалью
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Петербуржцы начали массово жаловаться на услуги ЖКХ
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь