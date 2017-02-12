В Башкирии перевернулась «скорая», пострадали два человека
Вчера, 11 февраля, произошло серьезное ДТП на трассе в Иглинском районе Башкирии. Об этом сообщили в
Вчера, 11 февраля, произошло серьезное ДТП на трассе в Иглинском районе Башкирии. Об этом сообщили в
По данным ГИБДД, авария произошла на 17 км дороги
В аварии получили травмы сам 50-летний водитель «скорой» и 47-летняя женщина, находившаяся в автомобиле.
Обстоятельства происшедшего выясняются.
Для справки.
По данным ГИБДД, в течение минувших суток на дорогах Башкирии произошло 10 ДТП. Зафиксированы также более 4 тысяч нарушений ПДД, задержаны 75 нетрезвых водителей.