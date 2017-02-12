В Башкирии перевернулась «скорая», пострадали два человека

По данным ГИБДД, авария произошла на 17 км дороги Иглино-Кальтовка. По предварительным данным, водитель «скорой» мог не справиться с управлением, по этой причине автомобиль занесло и он перевернулся.

В аварии получили травмы сам 50-летний водитель «скорой» и 47-летняя женщина, находившаяся в автомобиле.

Обстоятельства происшедшего выясняются.

Для справки.

По данным ГИБДД, в течение минувших суток на дорогах Башкирии произошло 10 ДТП. Зафиксированы также более 4 тысяч нарушений ПДД, задержаны 75 нетрезвых водителей.