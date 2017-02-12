В ДТП с двумя «Ладами» под Чистополем погибли два человека

Сообщение о происшествии поступило в 19:20, на 133-м километре трассы Казань — Оренбург столкнулись две «Лады Калины» — седан и универсал.

47-летний водитель и 41-летняя пассажирка «Лады Калины» универсал от полученных травм скончались на месте аварии, водитель и пассажир другой «Лады» с травмами были госпитализированы.

Выясняются обстоятельства ДТП.