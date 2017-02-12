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14:28 (мск), источник: Prokazan.ru

В ДТП с двумя «Ладами» под Чистополем погибли два человека

В Чистопольском районе РТ в ДТП погибли два человека, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Сообщение о происшествии поступило в 19:20, на 133-м километре трассы Казань — Оренбург столкнулись две «Лады Калины» — седан и универсал.

47-летний водитель и 41-летняя пассажирка «Лады Калины» универсал от полученных травм скончались на месте аварии, водитель и пассажир другой «Лады» с травмами были госпитализированы.

Выясняются обстоятельства ДТП.

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