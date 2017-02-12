В Запорожье маршрутка столкнулась с машиной аварийной службы

В центре Запорожья столкнулись маршрутка и автовышка, в результате есть пострадавшие. Об этом сообщает «КП».

Согласно информации издания, около 10:00 маршрутка № 84 столкнулась с автовышкой. ДТП произошло на пересечении проспекта Соборного и улицы Академика Чабаненко.