В Запорожье маршрутка столкнулась с машиной аварийной службы
Автовышка перевернулась, сообщается о пострадавших.
Автовышка перевернулась, сообщается о пострадавших.
В центре Запорожья столкнулись маршрутка и автовышка, в результате есть пострадавшие. Об этом сообщает «КП».
Согласно информации издания, около 10:00 маршрутка № 84 столкнулась с автовышкой. ДТП произошло на пересечении проспекта Соборного и улицы Академика Чабаненко.
В результате аварии ремонтная автовышка аварийной службы электросетей перевернулась.
На месте — полиция и медики. Есть пострадавшие, однако об их состоянии ничего не сообщается.
Напомним, ранее в Запорожье нетрезвый подполковник полиции спровоцировал ДТП.