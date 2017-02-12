Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Цельнозерновые продукты помогают держаться в форме
Три друга, отвергнутые в РФ, смогли реализовать свой проект в США
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
Разведка ДНР сообщила об огромных потерях армии Украины – СМИ
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Миллиардер просит Трампа помочь забрать у Путина кольцо – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
9Самый грязный город в мире
14События недели в фотографиях
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
14:46 (мск), источник: 112.ua

В Запорожье маршрутка столкнулась с машиной аварийной службы

Автовышка перевернулась, сообщается о пострадавших.

Источник: 112.ua

В центре Запорожья столкнулись маршрутка и автовышка, в результате есть пострадавшие. Об этом сообщает «КП».

Согласно информации издания, около 10:00 маршрутка № 84 столкнулась с автовышкой. ДТП произошло на пересечении проспекта Соборного и улицы Академика Чабаненко.

Читайте также
В Запорожской обл. произошел масштабный пожар в кафе торгового комплекса

В результате аварии ремонтная автовышка аварийной службы электросетей перевернулась.

На месте — полиция и медики. Есть пострадавшие, однако об их состоянии ничего не сообщается.

Напомним, ранее в Запорожье нетрезвый подполковник полиции спровоцировал ДТП.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Карта АТО по состоянию на 12 февраля
Лавров высказался относительно координации сил РФ и США в Сирии
В Британии заявили о росте атак якобы причастных к РФ хакеров
Домрачева стала второй в пасьюте на ЧМ по биатлону, Старых — 4-я
СМИ узнали о решении ВМФ не поднимать затонувшие МиГ-29К и Су-33
Противники передачи Исаакия РПЦ окружили собор живым кольцом
Граждане РФ стали меньше доверять теленовостям
Опубликованы данные о минимальных зарплатах в Евросоюзе
Спорт
ЧМ по биатлону: подвиг Домрачевой, прорыв Старых В женской гонке преследования состоялось долгожданное возвращение королевы: трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева закончила дистанцию с серебряной медалью
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
В Петербурге продавали квартиры в несуществующем поселке
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь