В Волгограде произошло очередное ДТП с маршруткой

На перекрестке улиц Рокоссовского и Двинская маршрутка № 96 столкнулась с автомобилем «Mitsubishi Lancer». По предварительной информации, есть пострадавшие из числа пассажиров микроавтобуса.

Отметим, что ДТП с участием маршруток в областной столице происходят с пугающим постоянством. Последнее серьезное ЧП такого рода произошло 7 февраля — на Второй продольной за перекрестком после Горной Поляны маршрутное такси № 2С врезалось в столб: водитель не справился с управлением. Пострадали два человека.

4 февраля авария произошла в 18:30 на границе Кировского и Красноармейского районов города. Маршрутка № 40 врезалась в столб, после чего её откинуло на проезжавшую легковушку. Также пострадали два человека.

31 января произошло сразу два ДТП с участием данного маршрутных такси. Одно — в Ворошиловском районе Волгограда, где маршрутка № 5 столкнулась с легковым автомобилем «Опель». Второе — на пересечении улиц Электролесовская и Казахская перед въездом в тоннель. Маршрутка № 2с столкнулась с ВАЗ-2109.

Также два дорожно-транспортных происшествия с участием маршруток произошли 26 января. На Первой продольной магистрали возле остановки «Ул. им. 39-й Гвардейской Дивизии» маршрутное такси № 1с столкнулась с легковым автомобилем. А возле площади Возрождения маршрутка не смогла разминуться с грузовиком.

Были подобные случаи и 25, и 24 января.