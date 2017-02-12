В Волгограде произошло очередное ДТП с маршруткой
Примерно в 13:30 в Центральном районе Волгограда произошло очередное
Примерно в 13:30 в Центральном районе Волгограда произошло очередное
На перекрестке улиц Рокоссовского и Двинская маршрутка № 96 столкнулась с автомобилем «Mitsubishi Lancer». По предварительной информации, есть пострадавшие из числа пассажиров микроавтобуса.
Отметим, что ДТП с участием маршруток в областной столице происходят с пугающим постоянством. Последнее серьезное ЧП такого рода произошло 7 февраля — на Второй продольной за перекрестком после Горной Поляны маршрутное такси № 2С врезалось в столб: водитель не справился с управлением. Пострадали два человека.
4 февраля авария произошла в 18:30 на границе Кировского и Красноармейского районов города. Маршрутка № 40 врезалась в столб, после чего её откинуло на проезжавшую легковушку. Также пострадали два человека.
31 января произошло сразу два ДТП с участием данного маршрутных такси. Одно — в Ворошиловском районе Волгограда, где маршрутка № 5 столкнулась с легковым автомобилем «Опель». Второе — на пересечении улиц Электролесовская и Казахская перед въездом в тоннель. Маршрутка № 2с столкнулась с ВАЗ-2109.
Также два
Были подобные случаи и 25, и 24 января.