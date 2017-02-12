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19:30 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижегородской области 12 февраля сгорели три бани

Пожары произошли в селе Спасское, Дзержинске и в городе Бор.

Три бани сгорели в Нижегородской области 12 февраля, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Около полуночи произошел пожар в селе Спасское, баня сгорела на площади 24 квадратных метра. Через час поступило сообщение о возгорании бани в городе Бор. Еще один пожар в бане площадью 10 квадратных метров произошел около пяти часов утра в Дзержинске.

О пострадавших в результате пожаров не сообщается. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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