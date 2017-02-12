В Нижегородской области 12 февраля сгорели три бани

Три бани сгорели в Нижегородской области 12 февраля, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Около полуночи произошел пожар в селе Спасское, баня сгорела на площади 24 квадратных метра. Через час поступило сообщение о возгорании бани в городе Бор. Еще один пожар в бане площадью 10 квадратных метров произошел около пяти часов утра в Дзержинске.

О пострадавших в результате пожаров не сообщается. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.