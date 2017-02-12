В Уфе под тяжестью снега обрушилась крыша ангара

По данным спасателей, обрушение случилось в доме № 111. Пострадала крыша металлокаркасного гаража, не выдержав большого количества накопившегося на ней за зиму снега.

Сообщение об обрушении кровли поступило спасателям сегодня утром, в 11:35. По вызову выезжали не только спасатели, но и полицейские с бригадой «скорой помощи».

К счастью, никто не оказалось, строение принадлежит частному лицу.

По официальным сведениям из администрации Кировского района Уфы, ангар был построен в 1995 году. Сейчас его обесточили. Будет решаться вопрос о его демонтаже. Сумма причиненного в результате ЧП ущерба уточняется.