В Уфе под тяжестью снега обрушилась крыша ангара
Сегодня, 12 февраля, утром случилось серьезное ЧП на улице Коммунистической в Уфе. Об этом сообщили в Службе спасения 112.
Сегодня, 12 февраля, утром случилось серьезное ЧП на улице Коммунистической в Уфе. Об этом сообщили в Службе спасения 112.
По данным спасателей, обрушение случилось в доме № 111. Пострадала крыша металлокаркасного гаража, не выдержав большого количества накопившегося на ней за зиму снега.
Сообщение об обрушении кровли поступило спасателям сегодня утром, в 11:35. По вызову выезжали не только спасатели, но и полицейские с бригадой «скорой помощи».
К счастью, никто не оказалось, строение принадлежит частному лицу.
По официальным сведениям из администрации Кировского района Уфы, ангар был построен в 1995 году. Сейчас его обесточили. Будет решаться вопрос о его демонтаже. Сумма причиненного в результате ЧП ущерба уточняется.