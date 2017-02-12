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19:31 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде у пенсионерок похитили почти миллион рублей

Две женщины обокрали пенсионерок, представившись работниками социальной службы.

900 тысяч рулей похитили лжесоцработницы у двух пенсионерок в Нижнем Новгороде под предлогом обмена денег, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

9 февраля две женщины пришли в квартиру пожилой нижегородки на улице Мунина Сормовского района. Они представились социальными работниками и сказали, что бесплатно меняют «старые» деньги на «новые». Женщины переписали номера купюр, а после их ухода пенсионерка обнаружила пропажу сбережений в сумме 200 тысяч рублей.

В тот же день аналогичным способом две женщины похитили 700 тысяч рублей у 89-летней жительницы Нижегородского района. Пенсионерка лишилась сбережений после визита незнакомок из «социальной службы».

По фактам краж возбуждены уголовные дела, полицейские устанавливают личности подозреваемых.

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