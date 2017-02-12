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18:25 (мск), источник: Informburo.kz

Дворы в Павлодаре затопило в 20-градусный мороз

Коммунальные службы продолжают устранять аварию на сетях горводоканала. Затопленной оказалась большая часть улицы Павла Васильева.

Алексей Степанюк с семи утра расчищает ото льда свой частный двор. Дом пенсионера расположен на пересечении улиц Абая и Васильева, и также оказался под угрозой.

«Затопило сильно. Мы вовремя заметили, потому что дочке надо было на работу идти. Она утром рано встала и увидела, что вода бежит к дому. Выйти не смогла. Мы поток воды перенаправили, чтобы она не к дому шла, а мимо. Никто помощи не предложил. Сами все вычищаем», — рассказал Алексей Степанюк.

Людмила Татаринова живёт на улице Васильева уже более 40 лет. По словам женщины, авария такого масштаба происходит здесь впервые. «Меня дома не было, не знала, что у нас тут искусственная река появилась. Приехала и еле-еле добралась до дома. Кругом вода и обойти невозможно», — пожаловалась Людмила Татаринова.

Заместитель акима города Андрей Балашов пообещал, что аварию устранят до конца дня. «Место порыва уже установлено. Сейчас здесь находится практически весь “Водоканал”. Откачивают воду. Мы могли бы всё сделать быстрее, но для этого пришлось бы отключить водоснабжение в целом микрорайоне», — сообщил заместитель акима Павлодара Андрей Балашов.

Из-за аварии на водопроводе в Павлодаре в водную ловушку попали автомобили. Водители предупреждали друг друга об опасности и рекомендовали объехать аварийный участков.

По информации руководителя отдела ЖКХ г. Павлодара Зкрии Султангазинова, прорвало трубу с холодной водой.

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