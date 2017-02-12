В аэропорту Гамбурга 50 человек пострадали из-за утечки неизвестного вещества
Аэропорт немецкого города Гамбург закрыли
Аэропорт немецкого города Гамбург закрыли
По информации издания, в результате инцидента пострадали более 50 человек.
Утечка, по предварительным данным, утечка произошла в системе кондиционирования. Специалисты выясняют природу вещества.
Приостановленное воздушное сообщение было возобновлено. Пожарные открыли доступ к терминалам аэропорта.
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