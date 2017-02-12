В аэропорту Гамбурга 50 человек пострадали из-за утечки неизвестного вещества

По информации издания, в результате инцидента пострадали более 50 человек.

Приостановленное воздушное сообщение было возобновлено. Пожарные открыли доступ к терминалам аэропорта.

21 октября 2016 года из аэропорта Лондон-Сити был эвакуирован персонал и все пассажиры. Один из очевидцев заявил, что на эскалаторе распылили вещество, провоцирующее у людей кашель.