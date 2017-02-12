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15:52 (мск), источник: Lenta.Ru

В аэропорту Гамбурга 50 человек пострадали из-за утечки неизвестного вещества

Аэропорт немецкого города Гамбург закрыли из-за утечки неизвестного вещества, сообщает газета Bild в воскресенье, 12 февраля.

Источник: Reuters

По информации издания, в результате инцидента пострадали более 50 человек.

Утечка, по предварительным данным, утечка произошла в системе кондиционирования. Специалисты выясняют природу вещества.

Пострадавшие жаловались на кашель, затруднение дыхания и раздражение глаз.

Приостановленное воздушное сообщение было возобновлено. Пожарные открыли доступ к терминалам аэропорта.

21 октября 2016 года из аэропорта Лондон-Сити был эвакуирован персонал и все пассажиры. Один из очевидцев заявил, что на эскалаторе распылили вещество, провоцирующее у людей кашель.

10 октября пассажиров аэропорта города Беллингем, штат Вашингтон, эвакуировали из-за угрозы взрыва. Решение вывести людей из терминала было принятого после того, как специальный сканер показал наличие в багаже одного из пассажиров наличие следов взрывчатки.

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