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19:48 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Городищенском районе Волгоградской области перевернулся грузовик с горохом

На везде из СНТ «Родничок» в Городищенском районе Волгоградской области фура с горохом перевернулась на выезде на московскую трассу, сообщают свидетели происшествия.

По словам очевидцев, рассыпанный горох блокировал один из выездов из дачного массива.

Более подробная информация о произошедшем уточняется.

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