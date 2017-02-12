В Городищенском районе Волгоградской области перевернулся грузовик с горохом
На везде из СНТ «Родничок» в Городищенском районе Волгоградской области фура с горохом перевернулась на выезде на московскую трассу, сообщают свидетели происшествия.
На везде из СНТ «Родничок» в Городищенском районе Волгоградской области фура с горохом перевернулась на выезде на московскую трассу, сообщают свидетели происшествия.
По словам очевидцев, рассыпанный горох блокировал один из выездов из дачного массива.
Более подробная информация о произошедшем уточняется.