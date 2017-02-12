На улице Клары Цеткин трактор врезался в «красный автобус»
В Казани водитель трактора врезался в «красный автобус», удар был такой силы, что трактор развернуло, а автобус получил серьезные повреждения. Об этом сообщает телеканал «Эфир».
В Казани водитель трактора врезался в «красный автобус», удар был такой силы, что трактор развернуло, а автобус получил серьезные повреждения. Об этом сообщает телеканал «Эфир».
Водитель автобуса возвращался со смены в гараж, когда он двигался по улице Клары Цеткин в сторону Несмелова, на перекрестке наперерез выехал трактор, после чего и случилось столкновение.
Отмечается, что поворот и разворот на этом перекрестке разрешен, однако тракторист надеялся завершить маневр, пока водитель красного автобуса будет высаживать пассажиров. Но автобус был пуст и, не останавливаясь, поехал дальше.
Удар оказался достаточно серьезный. В автобусе были разбито лобовое стекло и повреждена вся передняя часть. Впрочем, свою вину водитель трактора отрицать не стал.
Идет расследование ДТП.