На улице Клары Цеткин трактор врезался в «красный автобус»

Водитель автобуса возвращался со смены в гараж, когда он двигался по улице Клары Цеткин в сторону Несмелова, на перекрестке наперерез выехал трактор, после чего и случилось столкновение.

Отмечается, что поворот и разворот на этом перекрестке разрешен, однако тракторист надеялся завершить маневр, пока водитель красного автобуса будет высаживать пассажиров. Но автобус был пуст и, не останавливаясь, поехал дальше.

Удар оказался достаточно серьезный. В автобусе были разбито лобовое стекло и повреждена вся передняя часть. Впрочем, свою вину водитель трактора отрицать не стал.

Идет расследование ДТП.