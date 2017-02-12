Причиной отравления пассажиров в аэропорту Гамбурга назвали перцовый газ

В аэропорту Гамбурга 50 человек пострадали из-за утечки неизвестного вещества

По предварительной версии, неизвестный распылил газ из баллончика, который впоследствии был обнаружен в аэропорту. Предположительно, вещество распространилось через систему кондиционирования. «По нашей оценке, речь не идет о террористическом акте», — добавили спасатели.

Всего пострадали 68 человек, девять были госпитализированы. Полиция ведет расследование произошедшего.