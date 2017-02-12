В Уфе кипятком затопило автосалон
Сегодня, 12 февраля, в соцсетях появилась информация о том, что в результате коммунальной аварии, случившейся на улице Губайдуллина, в число пострадавших попал автосалон, расположенный поблизости от места аварии.
Сегодня, 12 февраля, в соцсетях появилась информация о том, что в результате коммунальной аварии, случившейся на улице Губайдуллина, в число пострадавших попал автосалон, расположенный поблизости от места аварии.
В группе БашДТП очевидцы выложили фотографии затопленных помещений автосалона. ненамного лучше выглядит и дворовая территория.
Можно предположить, что завтра руководство салона заявит о причиненном ущербе и шагах по его возмещению.
Напомним, коммунальная авария случилась вчера, 11 февраля, ранним утром. После прорыва трубопровода горячего водоснабжения кипятком залило улицу Губайдуллина и прилегающую к ней территорию.
ProUfu.ru будет следить за развитием событий.