В Караганде пациент ограбил умершего в кабинете стоматолога, думая, что он уснул
Стоматолог скончался на рабочем месте от сердечного приступа, передает kriminalka.kz.
Стоматолог скончался на рабочем месте от сердечного приступа, передает kriminalka.kz.
Один из пациентов, считая, что медик перебрал спиртного, вытащил у скончавшегося доктора 350 тысяч тенге, два сотовых телефона и документы.
26-летний Мадияр Сагатаев отправился в ближайшую стоматологию лечить зуб. Стоматология была небольшая, ею заведовал Марат Нишанов, опытный врач со стажем и работал в своем кабинете один. У мужчины пошаливало сердце. В тот день он чувствовал себя неважно, но все равно пошел на работу. Предположительно после обеда Нишанов скоропостижно скончался от сердечного приступа прямо на рабочем месте.
А через некоторое время в стоматологию зашел Мадияр Сагатаев, мучившийся от зубной боли. В кабинете он увидел врача, лежавшего на полу в своем кабинете.
«Думал, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стоматолог крепко уснул. Кроме меня, здесь никого не было», — признался молодой человек впоследствии полицейским.
Вместо того, чтобы вызвать «скорую» или полицию, парень решил обыскать лежащего на полу врача, вдруг у того найдется
Заполучив ценности, вор скрылся. Впоследствии деньги потратил, а один из сотовых подарил знакомому. Сотрудники полиции объявил злоумышленника в розыск.
«На работу мой муж ушел с утра. Обычно домой возвращался после 18.00. И вот уже девять часов вечера, а Марата нет. Несколько раз звонила ему на сотовые телефоны, но мобильники
Первоначально, по горячим следам, полицейские отрабатывали версию, что медик стал жертвой разбойного нападения. Предполагалось, что у него выдержало сердце, когда увидел перед собой некоего злоумышленника, вооруженного, например, огнестрельным оружием или ножом. Следствие не располагало ни одной уликой, которая могла бы вывести на подозреваемого: ни отпечатков пальцев на месте преступления, ни свидетелей, которые могли видеть преступника.
Оперативникам помогли связисты. Спустя две недели после происшествия они засекли в одном из кварталов Караганды сигнал, который начал подавать один из мобильников стоматолога. Мало того, удалось вычислить точное местонахождение того, у кого находился сотовый телефон.
Молодой человек очень удивился, когда его задержали сотрудники криминальной полиции.
Нашлось немало свидетелей, подтвердивших, что парень действительно планировал отправиться к стоматологу, чтобы вылечить зуб. Уголовное дело возбудили по факту кражи — тайного хищения чужого имущества. Злоумышленник вернул потерпевшей стороне и 350 тысяч тенге, что забрал у покойного. Это облегчило его участь: Октябрьский районный суд приговорил его к одному году и шести месяцам ограничения свободы.