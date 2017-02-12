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18:27 (мск), источник: Kazinform

Оторвавшийся болт на шахте в Карагандинской области едва не убил горняка

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — На шахте Костенко в Карагандинской области оторвался болт оборудования, в результате чего тяжелую травму получил горняк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Помощник начальника участка доставлен в реанимацию. Ему поставлен диагноз: разрыв почки, разрыв печени, тупая травма живота, закрытый компрессионный перелом позвонка.

«Пострадавший поступил в 00:10 часов. Он в тяжелом состоянии, находится в реанимации», — сообщили в приемном покое центра травматологии и ортопедии имени Макажанова.

Как сообщил дежурный инспектор департамента труда региона, по факту получения работником тяжелых травм на шахте назначена проверка. Комиссия выясняет все обстоятельства несчастного случая.

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