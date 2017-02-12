Оторвавшийся болт на шахте в Карагандинской области едва не убил горняка

Помощник начальника участка доставлен в реанимацию. Ему поставлен диагноз: разрыв почки, разрыв печени, тупая травма живота, закрытый компрессионный перелом позвонка.

«Пострадавший поступил в 00:10 часов. Он в тяжелом состоянии, находится в реанимации», — сообщили в приемном покое центра травматологии и ортопедии имени Макажанова.

Как сообщил дежурный инспектор департамента труда региона, по факту получения работником тяжелых травм на шахте назначена проверка. Комиссия выясняет все обстоятельства несчастного случая.