Очевидцы сообщили о падении вертолета в озеро на Алтае

«Информация о возможном падении вертолета авиакомпании “Алтайавиа” поступила в спасательные службы от очевидца. К месту предполагаемого падения направлены спасатели», — сказал источник.
Вертолет выполнял экскурсионный полет, на борту находилось пять человек, сообщил он.
Источник агентства в службах транспортного надзора региона сообщил, что речь идет о вертолете марки «Робинсон», который мог совершать несанкционированный полет.
«По предварительным данным, соответствующие службы не были уведомлены о полете и маршруте, таким образом, полет был несанкционированным», — сказал собеседник «Интерфакса».
Он сообщил, что вертолет рухнул в воду на взлете.
Предварительно, группа отдыхающих из пяти человек решили полетать над озером, но на взлете что-то пошло не так и вертолет рухнул в воду. Эта информация проверяется.
источник в экстренных службах
«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.