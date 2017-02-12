Очевидцы сообщили о падении вертолета в озеро на Алтае

«Информация о возможном падении вертолета авиакомпании “Алтайавиа” поступила в спасательные службы от очевидца. К месту предполагаемого падения направлены спасатели», — сказал источник.

Вертолет выполнял экскурсионный полет, на борту находилось пять человек, сообщил он.

Источник агентства в службах транспортного надзора региона сообщил, что речь идет о вертолете марки «Робинсон», который мог совершать несанкционированный полет.

«По предварительным данным, соответствующие службы не были уведомлены о полете и маршруте, таким образом, полет был несанкционированным», — сказал собеседник «Интерфакса».

Он сообщил, что вертолет рухнул в воду на взлете.