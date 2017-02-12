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18:54 (мск), источник: Интерфакс

Очевидцы сообщили о падении вертолета в озеро на Алтае

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU — Спасательные службы Республики Алтай проверяют информацию о падении экскурсионного вертолета в акватории Телецкого озера, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

Источник: Reuters

«Информация о возможном падении вертолета авиакомпании “Алтайавиа” поступила в спасательные службы от очевидца. К месту предполагаемого падения направлены спасатели», — сказал источник.

Вертолет выполнял экскурсионный полет, на борту находилось пять человек, сообщил он.

Источник агентства в службах транспортного надзора региона сообщил, что речь идет о вертолете марки «Робинсон», который мог совершать несанкционированный полет.

«По предварительным данным, соответствующие службы не были уведомлены о полете и маршруте, таким образом, полет был несанкционированным», — сказал собеседник «Интерфакса».

Он сообщил, что вертолет рухнул в воду на взлете.

Предварительно, группа отдыхающих из пяти человек решили полетать над озером, но на взлете что-то пошло не так и вертолет рухнул в воду. Эта информация проверяется.
источник в экстренных службах

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.

Комментарии
1
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это в порядке вещей
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