В Поваровке рухнула водонапорная башня

Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в воскресенье в единой диспетчерской службе Зеленоградского городского округа, с водоснабжением у жителей посёлка проблем нет, ни одной жалобы оттуда не поступило.

По словам дежурного, восстанавливать башню нужды нет, дома посёлка подключены через частотный преобразователь.