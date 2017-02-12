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19:28 (мск), источник: Новый Калининград

В Поваровке рухнула водонапорная башня

В посёлке Поваровка в Калининградской области в субботу рухнула старая водонапорная башня.

Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в воскресенье в единой диспетчерской службе Зеленоградского городского округа, с водоснабжением у жителей посёлка проблем нет, ни одной жалобы оттуда не поступило.

По словам дежурного, восстанавливать башню нужды нет, дома посёлка подключены через частотный преобразователь.

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