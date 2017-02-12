В Поваровке рухнула водонапорная башня
В посёлке Поваровка в Калининградской области в субботу рухнула старая водонапорная башня.
В посёлке Поваровка в Калининградской области в субботу рухнула старая водонапорная башня.
Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в воскресенье в единой диспетчерской службе Зеленоградского городского округа, с водоснабжением у жителей посёлка проблем нет, ни одной жалобы оттуда не поступило.
По словам дежурного, восстанавливать башню нужды нет, дома посёлка подключены через частотный преобразователь.