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20:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Источник рассказал о летевшем на борту Robinson бывшем вице-премьере Алтая

На борту упавшего в Телецкое озеро вертолета Robinson находился бывший вице-губернатор республики Алтай Анатолий Банных и двое детей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На борту находились пять человек: пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена, Анатолий Банных и двое детей, мальчик и девочка.
источник в экстренных службах

Он добавил, что о причинах катастрофы говорить пока рано.

Согласно информации «Интерфакса», бывший вице-губернатор мог находиться за штурвалом вертолета. Официального подтверждения этому сообщению нет.

По данным РИА Новости, Robinson мог упасть из-за ошибки пилотирования или плохих погодных условий.

В настоящее время о судьбе находившихся на борту людей информации нет.

В 2009 году Банных был одним из выживших в результате крушения вертолета Ми-8 у горы Черной в Кош-Агачском районе республики Алтай во время незаконной охоты на архара. Жертвами катастрофы стали семь человек, в том числе — полпред президента России в Госдуме Александр Косопкин.

Онлайн-трансляция
ТАСС
событий пока нет
Комментарии
7
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
Спаси Господи!
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Антилицемер
Губернаторы )(еровы, на одинадцатом номере добирайтесь!
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Александр
Упал не Ми-8. Вертолет Робинсон.
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