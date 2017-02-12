Источник рассказал о летевшем на борту Robinson бывшем вице-премьере Алтая

Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На борту находились пять человек: пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена, Анатолий Банных и двое детей, мальчик и девочка.

Он добавил, что о причинах катастрофы говорить пока рано.

Согласно информации «Интерфакса», бывший вице-губернатор мог находиться за штурвалом вертолета. Официального подтверждения этому сообщению нет.

По данным РИА Новости, Robinson мог упасть из-за ошибки пилотирования или плохих погодных условий.

В настоящее время о судьбе находившихся на борту людей информации нет.