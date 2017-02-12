Источник рассказал о летевшем на борту Robinson бывшем вице-премьере Алтая
На борту упавшего в Телецкое озеро вертолета Robinson находился бывший
На борту упавшего в Телецкое озеро вертолета Robinson находился бывший
Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
На борту находились пять человек: пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена, Анатолий Банных и двое детей, мальчик и девочка.
Он добавил, что о причинах катастрофы говорить пока рано.
Согласно информации «Интерфакса», бывший
По данным РИА Новости, Robinson мог упасть
В настоящее время о судьбе находившихся на борту людей информации нет.
В 2009 году Банных был одним из выживших в результате крушения вертолета Ми-8 у горы Черной в