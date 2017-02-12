Пропавшие военные вторые сутки не выходят на связь — штаб АТО
КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. У силовиков нет новых данных о возможном месте нахождения военных, которые 9 февраля не вернулись с задания.
КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. У силовиков нет новых данных о возможном месте нахождения военных, которые 9 февраля не вернулись с задания.
В минувшую субботу
«Версий много, возможно они просто потеряли связь и пока не могут выйти на связь. Новой информации нет, я информацию уточняю практически каждые полчаса. Пока никакой информации новее, чем та, которая была вчера, нет. Вероятнее всего, что просто