Пропавшие военные вторые сутки не выходят на связь — штаб АТО

В минувшую субботу пресс-офицер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Завтонов заявил, что группа украинских военных не вернулась с задания после выполнения наблюдения в Луганской области.

«Версий много, возможно они просто потеряли связь и пока не могут выйти на связь. Новой информации нет, я информацию уточняю практически каждые полчаса. Пока никакой информации новее, чем та, которая была вчера, нет. Вероятнее всего, что просто что-то со связью», — сказал в воскресенье спикер штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала «112 Украина».