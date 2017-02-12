СМИ сообщили о ранении главаря ИГ аль-Багдади
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Главарь боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) был ранен в ходе авиаудара по позициям боевиков на границе Ирака с Сирией.
Об этом сообщают арабские телеканалы, уточняя, что Абу Бакр
Сообщается, что главарь ИГ получил тяжелое ранение, его доставили из Ирака в Сирию на лечение, отмечает «Федеральное агентство новостей». Погибли несколько террористов, находившихся рядом с
В министерстве обороны США информацией о ранении главаря ИГ не располагают, сообщает ТАСС.
Ранее данные о ранении главаря боевиков неоднократно появлялись в СМИ, однако подтверждения в последующем не находили.