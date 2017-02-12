СМИ сообщили о ранении главаря ИГ аль-Багдади

Главарь боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) был ранен в ходе авиаудара по позициям боевиков на границе Ирака с Сирией.

Об этом сообщают арабские телеканалы, уточняя, что Абу Бакр аль-Багдади получил ранение в городе Эль-Каим, куда прибыл на «съезд» ИГ.

Сообщается, что главарь ИГ получил тяжелое ранение, его доставили из Ирака в Сирию на лечение, отмечает «Федеральное агентство новостей». Погибли несколько террористов, находившихся рядом с аль-Багдади. Ранее спецслужбы Ирака заявляли, что они отслеживают передвижения главаря ИГ и располагают данными о его ближайшем окружении.

В министерстве обороны США информацией о ранении главаря ИГ не располагают, сообщает ТАСС.

Ранее данные о ранении главаря боевиков неоднократно появлялись в СМИ, однако подтверждения в последующем не находили.