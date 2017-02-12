Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
«Живой Кен» не может нормально дышать
Мнение: Путин потерял Европу и весь Запад после Мюнхенской речи
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Врача, приехавшего по вызову, пытались изнасиловать пятеро мужчин
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
РФ выставила один корабль против армады НАТО в Черном море - СМИ
СМИ: Киев рассекретил данные о погибших в Донбассе
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Миллиардер просит Трампа помочь забрать у Путина кольцо – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
9Колесница для королевских похорон
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
20:56 (мск), источник: Известия.Ру

СМИ сообщили о ранении главаря ИГ аль-Багдади

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Источник: Reuters

Главарь боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) был ранен в ходе авиаудара по позициям боевиков на границе Ирака с Сирией.

Читайте также
Эрдоган сообщил о начале ухода боевиков ИГ из Эль-Баба

Об этом сообщают арабские телеканалы, уточняя, что Абу Бакр аль-Багдади получил ранение в городе Эль-Каим, куда прибыл на «съезд» ИГ.

Сообщается, что главарь ИГ получил тяжелое ранение, его доставили из Ирака в Сирию на лечение, отмечает «Федеральное агентство новостей». Погибли несколько террористов, находившихся рядом с аль-Багдади. Ранее спецслужбы Ирака заявляли, что они отслеживают передвижения главаря ИГ и располагают данными о его ближайшем окружении.

В министерстве обороны США информацией о ранении главаря ИГ не располагают, сообщает ТАСС.

Ранее данные о ранении главаря боевиков неоднократно появлялись в СМИ, однако подтверждения в последующем не находили.

Комментарии
1
Ваня Пупкин
АБеха,фас
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сколько россиян приходятся друг другу родственниками
Бывший вице-премьер Алтая находился в упавшем вертолете
Франк-Вальтер Штайнмайер избран 12-м президентом Германии
Определена причина отравления пассажиров в аэропорту Гамбурга
Шипулин остался без медали в гонке преследования на ЧМ
В Белоруссию прибыли первые туристы без виз
Туркмения выбрала президента на семь лет
Спорт
ЧМ по биатлону: подвиг Домрачевой, прорыв Старых В женской гонке преследования состоялось долгожданное возвращение королевы: трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева закончила дистанцию с серебряной медалью
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Ностальгические американские комедии, по которым мы скучаем Эти комедии принято называть глупыми, плоскими, пошлыми, а то и просто безумными, однако без них сложно представить 90-е годы. Признаться, им и сегодня сложно найти замену — и именно поэтому мы по ним скучаем.
Недвижимость
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь