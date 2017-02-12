Источник: на борту потерпевшего крушение вертолета не было детей
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Детей на борту вертолета Robinson, потерпевшего крушение в акватории Телецкого озера на Алтае, не было. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Детей на борту вертолета Robinson, потерпевшего крушение в акватории Телецкого озера на Алтае, не было. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Ранее сообщалось, что на борту вертолета находились пять человек, в том числе двое детей.
«Изначально произошла путаница в годах рождения. По уточненным данным, детей на борту не было», — сказал источник. В вертолете находились пять человек: пилот Дмитрий Ракитский, его жена Елена, бывший