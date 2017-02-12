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22:05 (мск), источник: ТАСС

Источник: на борту потерпевшего крушение вертолета не было детей

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Детей на борту вертолета Robinson, потерпевшего крушение в акватории Телецкого озера на Алтае, не было. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось, что на борту вертолета находились пять человек, в том числе двое детей.

«Изначально произошла путаница в годах рождения. По уточненным данным, детей на борту не было», — сказал источник. В вертолете находились пять человек: пилот Дмитрий Ракитский, его жена Елена, бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, а также еще два пассажира 1985 и 1976 годов рождения.

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