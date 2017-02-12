В Киеве снегоуборочная машина повалила столб и убила дедушку, который гулял с женой

«Смертельное ДТП в Киеве на Драгоманова: снегоуборочный грузовик задел столб. Конструкция насмерть раздавила мужчину 1951 г. р. На пешеходной дорожке. Супруги гуляли вместе. Муж умер на глазах жены», — сообщает dtp.kiev.ua.

Также отмечается, что смерть наступила мгновенно. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

«Экипаж ПП 202 настойчиво пытался запретить съемку (в 5−6 метрах за лентой), несмотря на разрешение следователя из опергруппы. Угрожали заковать в наручники», — говорится в сообщении.