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22:55 (мск), источник: Газета.Ру

Спасатели Алтая обнаружили предполагаемое место падения вертолета

Спасатели республики Алтай обнаружили предполагаемое место падения вертолета Robinson R-66, потерпевшего крушение предположительно в акватории Телецкого озера.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Газете.Ru» в главном управлении МЧС по республике, предполагаемое место падения — мыс Кокши.

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В пресс-службе добавили, что в настоящее время спасатели едут в сторону места предполагаемого крушения на автомобилях высокой проходимости.

Тем не менее, попасть к самому предполагаемому местонахождению Robinson будет возможно только на вертолете.

В МЧС отметили, что предполагаемое время прибытия на мыс Кокши для начала поисково-спасательной операции — 07.00 по местному времени (03.00 мск). Планируется увеличение числа спасателей, задействованных в операции, до 120 человек.

Ранее источник сообщил, что на борту рухнувшего вертолета могла быть замгендиректора московского вертолетного комплекса «Хелипорт» Мария Козинцева.

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ТАСС
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