Спасатели Алтая обнаружили предполагаемое место падения вертолета

Как сообщили «Газете.Ru» в главном управлении МЧС по республике, предполагаемое место падения — мыс Кокши.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время спасатели едут в сторону места предполагаемого крушения на автомобилях высокой проходимости.

Тем не менее, попасть к самому предполагаемому местонахождению Robinson будет возможно только на вертолете.

В МЧС отметили, что предполагаемое время прибытия на мыс Кокши для начала поисково-спасательной операции — 07.00 по местному времени (03.00 мск). Планируется увеличение числа спасателей, задействованных в операции, до 120 человек.

Ранее источник сообщил, что на борту рухнувшего вертолета могла быть замгендиректора московского вертолетного комплекса «Хелипорт» Мария Козинцева.