Спасатели Алтая обнаружили предполагаемое место падения вертолета
Спасатели республики Алтай обнаружили предполагаемое место падения вертолета Robinson R-66, потерпевшего крушение предположительно в акватории Телецкого озера.
Спасатели республики Алтай обнаружили предполагаемое место падения вертолета Robinson R-66, потерпевшего крушение предположительно в акватории Телецкого озера.
Как сообщили «Газете.Ru» в главном управлении МЧС по республике, предполагаемое место падения — мыс Кокши.
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Тем не менее, попасть к самому предполагаемому местонахождению Robinson будет возможно только на вертолете.
В МЧС отметили, что предполагаемое время прибытия на мыс Кокши для начала
Ранее источник сообщил, что на борту рухнувшего вертолета могла быть замгендиректора московского вертолетного комплекса «Хелипорт» Мария Козинцева.