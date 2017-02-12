Опубликован список находившихся на борту вертолета Robinson

«Список лиц, находившихся на борту: Ракитский Дмитрий — пилот, Ракитская Елена, Банных Анатолий, Козинцева Мария, Вореводин Глеб. О судьбе экипажа и пассажиров по-прежнему нет достоверной информации. Отмечаем, что несовершеннолетних пассажиров на борту не было (ранее сообщалось, что на борту находились двое детей — прим. ТАСС)», — говорится в сообщении на сайте организации.

По данным АОПА-Россия, полет вертолета Robinson не был экскурсионным — машина возвращалась к месту базирования. Представитель организации войдет в комиссию по расследованию происшествия, говорится на сайте.

По данным АОПА-Россия, полет вертолета Robinson не был экскурсионным — машина возвращалась к месту базирования. Представитель организации войдет в комиссию по расследованию происшествия, говорится на сайте.

В АОПА-Россия отмечают, что Дмитрий Ракитский известен как опытный пилот-инструктор, сооснователь и шеф-пилот компании «Авиамаркет» («Хелипорт Истра») — российского дилера Robinson. Он стал первым в мире летчиком, летавшим на Robinson R66 в Арктике, участвовал в первом российском кругосветном путешествии на вертолетах. Глеб Вореводин — профессиональный бейсджампер, победитель различных соревнований по парашютному спорту. На своей странице в социальной сети Facebook Вореводин накануне писал, что планирует совершить прыжок с парашютом над Телецким озером.

В экстренных службах ТАСС сообщали, что находившаяся на борту вертолета Мария Козинцева — заместитель генерального директора по продажам компании «Хелипорт-Москва».