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12 февраля, источник: ТАСС

Опубликован список находившихся на борту вертолета Robinson

ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 февраля. /Корр. ТАСС /. Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан — владельцев воздушных судов (АОПА-Россия) опубликовала список людей, находившихся на борту вертолета Robinson, предположительно, потерпевшего крушение в Республике Алтай.

Источник: РИА "Новости"

«Список лиц, находившихся на борту: Ракитский Дмитрий — пилот, Ракитская Елена, Банных Анатолий, Козинцева Мария, Вореводин Глеб. О судьбе экипажа и пассажиров по-прежнему нет достоверной информации. Отмечаем, что несовершеннолетних пассажиров на борту не было (ранее сообщалось, что на борту находились двое детей — прим. ТАСС)», — говорится в сообщении на сайте организации.

По данным АОПА-Россия, полет вертолета Robinson не был экскурсионным — машина возвращалась к месту базирования. Представитель организации войдет в комиссию по расследованию происшествия, говорится на сайте.
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В АОПА-Россия отмечают, что Дмитрий Ракитский известен как опытный пилот-инструктор, сооснователь и шеф-пилот компании «Авиамаркет» («Хелипорт Истра») — российского дилера Robinson. Он стал первым в мире летчиком, летавшим на Robinson R66 в Арктике, участвовал в первом российском кругосветном путешествии на вертолетах. Глеб Вореводин — профессиональный бейсджампер, победитель различных соревнований по парашютному спорту. На своей странице в социальной сети Facebook Вореводин накануне писал, что планирует совершить прыжок с парашютом над Телецким озером.

В экстренных службах ТАСС сообщали, что находившаяся на борту вертолета Мария Козинцева — заместитель генерального директора по продажам компании «Хелипорт-Москва».

Анатолий Банных — бизнесмен, бывший вице-премьер Республики Алтай. Он попадал в авиакатастрофу в начале 2009 года, когда во время незаконной охоты на краснокнижных архаров в регионе потерпел крушение вертолет Ми-171. Жертвами катастрофы стали 7 человек из 11, находившихся на борту. Банных было предъявлено обвинение в незаконной охоте, но его освободили от ответственности за истечением срока давности.

Комментарии
2
эльшат мехтиев
Потому что "завтра" через 27 минут после того как ты пишешь!
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vesta
Спасатели из сша или Перу летят? Почему только утром завтра???
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