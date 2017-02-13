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07:19 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Виту Заверуху жестоко избили в Киеве

По словам молодого человека Виты Заверухи Олеся Черняка, конфликт возник из-за текста благодарности тем, кто помогал освобождению девушки из Киевского СИЗО.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Парень Виты Заверухи Олесь Черняк заявил, что националисты из группировки «С14» их избили. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, конфликт возник из-за текста благодарности Заверухи тем, кто помогал ее освобождению из тюрьмы.

«С14″ пыталось использовать и управлять моей девушкой Витой Заверухой. Пытались приписать себе заслуги, к которым они не имеют отношения, и хотели убрать из текста благодарности имена некоторых из тех, кто помогал в освобождении Виты», — написал Черняк.

Парень Заверухи утверждает, что их обоих пригласили в «С14» обсудить спорные моменты и во время общения началась драка.

«Вместо приветствия, я получил удар в лицо без разговоров, а когда начал сопротивляться, то меня били уже втроем… В это же время Виту заламывал Коля Панченко и еще и дал ей по лицу. Чувак в белом тоже на какой-то момент отошел “вгомонювати” Виту», — написал Черняк и сопроводил свой текст окровавленными лицами его и его подруги.

Вита Заверуха написала, что ее и Олеся Черняка избили. По ее словам, она сама влезла в драку, когда начали бить ее парня.

«Да, была драка. Так, нас избили. Меня не сильно, я девушка, мне сильно и не нужно. Били моего мужа, пытаясь запугать меня и заставить выполнять их указания, которые противоречат моральным понятием — управлять человеком в личной жизни. Им не понравилось, что мы им мало написали благодарности в посте», — написала Заверуха.

«С14» подтверждают драку с Черняком, но категорически опровергают избиение Заверухи. По словам активистов, после инцидента, когда девушка ушла от них, то у нее не было никаких телесных повреждений.

«Вчера вечером Олесь Черняк получил по лицу за свои слова от человека, которого обидел. “С14” не терпит и не будет терпеть оскорблений, в особенности от человека, которому мы помогли так много», — говорится в заявлении организации.

«Во время драки с Черняком Вита Заверюха участия в драке не принимала. Конечно, что девушку никто не бил. Более того, после того как активист “С14”, с которым дрался Черняк, закончили разборки, то сама Вита предложила Черняку поехать домой, а самой остаться пить чай, чтобы переговорить о причинах конфликтов с Олесем», — написали активисты «С14».

В августе 2015 г. Генеральная прокуратура Украины направила в Днепровский районный суд Киева обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Виты Заверухи, Андрея Романюка, Евгения Кошелюка, Николая Мнишенко и Данилы Сытникова, которых обвиняют в причастности к вооруженному нападению и убийству двух работников милиции.

4 мая 2015 г. в Деснянском районе столицы неизвестные в масках, угрожая оружием, напали на автозаправочную станцию. Злоумышленники ранили в руку сотрудника АЗС и забрали из кассы около 800 грн. Во время преследования подозреваемых два сотрудника милиции погибли, трое были ранены. По данному делу были задержаны пять человек, среди них и Вита Заверуха.

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