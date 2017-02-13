В Приангарье задержали подозреваемый в разбойном нападении на школьника
Заведено уголовное дело.
Заведено уголовное дело.
В Приангарье полицейские задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в разбойном вооружённом нападении на подростка. Как рассказали «АиФ-Иркутск» в
Преступление произошло 1 февраля в
Выйти на след нападавшего полицейским удалось через неделю. Под подозрением оказался ранее судимый 31-летний житель посёлка Михайловка Черемховского района. Как мужчина пояснил следователям СКР, проходя мимо школы, во дворе он заметил подростка с телефоном в руке и не смог пройти мимо. Так, школьник лишился телефона, а нападавший с ножом исчез.
Сейчас подозреваемый арестован. Похищенный телефон вернули владельцу.