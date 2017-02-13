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04:47 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Приангарье задержали подозреваемый в разбойном нападении на школьника

Заведено уголовное дело.

В Приангарье полицейские задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в разбойном вооружённом нападении на подростка. Как рассказали «АиФ-Иркутск» в пресс-службе регионального СКР, по факту нападения возбуждено уголовное дело.

Преступление произошло 1 февраля в Усолье-Сибирском. Днем на 11-летнего мальчика, возвращавшегося домой из школы, напал неизвестный и под угрозой ножа отобрал у него мобильный телефон.

Выйти на след нападавшего полицейским удалось через неделю. Под подозрением оказался ранее судимый 31-летний житель посёлка Михайловка Черемховского района. Как мужчина пояснил следователям СКР, проходя мимо школы, во дворе он заметил подростка с телефоном в руке и не смог пройти мимо. Так, школьник лишился телефона, а нападавший с ножом исчез.

Сейчас подозреваемый арестован. Похищенный телефон вернули владельцу.

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