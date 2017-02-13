Мошенник из Владивостока обманул москвича на 3 миллиона рублей
Москвич прилетел во Владивосток с целью приобретения двух автомобилей, привезенных из Республики Корея.
Москвич прилетел во Владивосток с целью приобретения двух автомобилей, привезенных из Республики Корея.
29-летний житель Владивостока задержан по подозрению в мошенничестве. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Полицейские установили, что потерпевший нашел в сети Интернет объявление компании, занимающейся доставкой автомашин из республики Корея. Предварительно созвонившись с продавцом, мужчина прилетел во Владивосток с целью приобретения двух автомобилей. Встретившись, они подписали договор
В ходе
В отделе полиции мужчина дал признательные показания.
Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
У сотрудников полиции есть все основания полагать, что задержанный причастен к 14 аналогичным преступлениям.