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04:49 (мск), источник: Вести Приморье

Мошенник из Владивостока обманул москвича на 3 миллиона рублей

Москвич прилетел во Владивосток с целью приобретения двух автомобилей, привезенных из Республики Корея.

29-летний житель Владивостока задержан по подозрению в мошенничестве. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УМВД по г. Владивостоку, в полицию обратился житель Московской области. Мужчина сообщил о хищении у него денежных средств. Причиненный ущерб потерпевший оценил в сумму, превышающую 3 млн. рублей.

Полицейские установили, что потерпевший нашел в сети Интернет объявление компании, занимающейся доставкой автомашин из республики Корея. Предварительно созвонившись с продавцом, мужчина прилетел во Владивосток с целью приобретения двух автомобилей. Встретившись, они подписали договор купли-продажи. Проехав к месту стоянки автомобилей, после внесения покупателем оплаты, злоумышленник предложил ему выйти их автомобиля и осмотреть купленный товар. Позже под надуманным предлогом мужчина вернулся в машину, после чего скрылся, похитив денежные средства. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

В ходе оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий полицейские установили личность и задержали 29-летнего жителя Владивостока.

В отделе полиции мужчина дал признательные показания.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

У сотрудников полиции есть все основания полагать, что задержанный причастен к 14 аналогичным преступлениям.

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