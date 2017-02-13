В Новосибирске сгорел дом многодетной семьи

Дом в 16-м Бронном переулке горел как факел в двенадцатом часу ночи. По информации подписчиков группы АСТ-54, погорельцы — многодетная семья с четырьмя детьми, младшему из которых 4 месяца. Переехали в Новосибирск год назад из Иркутска. По предварительной информации, все живы. На пожаре работали пожарные, спасатели и медики.