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05:12 (мск), источник: РИА Новости

Эвакуация объявлена из-за разрушения самой высокой в США плотины

ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Немедленная эвакуация объявлена из-за разрушения самой высокой в США плотины в городе Оровилл и угрозы ее аварии, вода может прорваться в течение часа, сообщил в Facebook офис шерифа округа Батте.

Источник: AP 2016
Издано распоряжение о немедленной эвакуации с находящейся на низком уровне территории Оровилла и территорий вниз по течению

Шериф пояснил, что эрозия аварийного водосброса может привести к «неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл». Объем воды в озере оценивается более чем в 4,3 миллиарда кубометров. Для сравнения, в Нижнекамском водохранилище в Татарстане 2,9 миллиарда кубометров, в Горьковском и Новосибирском — примерно по 8,8 миллиарда.

Уже сейчас, чтобы не допустить обрушения плотины, сброс воды усилен до 100 тыс кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту. Ранее разрушению подвергся основной водосброс.

Запасной водосброс плотины Oroville может разрушиться в течение часа, что приведет к разливу неконтролируемого потока воды из озера Оровилл в северной части Калифорнии, сообщил ранее департамент водных ресурсов Калифорнии.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в городе Оровилл живут около 16 тысяч человек, которые должны направиться в город Чико, расположенный к северу от Оровилла, и в другие города.

Вода начала переливаться через запасной водосброс в субботу после сильных дождей. По сообщению властей, этот процесс продолжится в течение следующего дня. Кроме того, вода стала переливаться через основной водосброс, серьезно пострадавший от эрозии. Власти начнут оценивать ущерб в понедельник.

Комментарии
16
F 890
у аб лучше спроси - откуда "вещает" ! ))
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Игорь Чернов
И откуда Вы родом.
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Игорь Чернов
Вам сколько лет ? Извините.
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