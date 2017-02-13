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05:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Монгольская позная» в Иркутске горела ночью 13 февраля

Причина пожара устанавливается.

Пожар произошел в кафе «Монгольская позная» на Верхней Набережной в Иркутске сегодня ночью, 13 февраля. Погибших и пострадавших нет. Специалисты выясняют причину случившегося. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение в течение 10-ти минут. В результате пожара повреждена кухня на площади 12 кв. метров, закопчены стены на площади 120 кв. метров.

— Возгорание произошло в цокольном этаже, — рассказали в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются виновные лица и нанесенный ущерб.

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