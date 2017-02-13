«Монгольская позная» в Иркутске горела ночью 13 февраля
Причина пожара устанавливается.
Причина пожара устанавливается.
Пожар произошел в кафе «Монгольская позная» на Верхней Набережной в Иркутске сегодня ночью, 13 февраля. Погибших и пострадавших нет. Специалисты выясняют причину случившегося. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение в течение 10-ти минут. В результате пожара повреждена кухня на площади 12 кв. метров, закопчены стены на площади 120 кв. метров.
— Возгорание произошло в цокольном этаже, — рассказали в ведомстве.
В настоящее время устанавливаются виновные лица и нанесенный ущерб.