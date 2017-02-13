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08:32 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирский суд рассмотрит апелляцию на приговор убийце Карины Залесовой

Областной суд сегодня рассмотрит апелляцию на приговор убийце Карины Залесовой.

Источник: Вести - Новосибирск

Напомню, в октябре прошлого года суд огласил вердикт по громкому делу. Обвиняемый Марк Коньков получил 9 лет воспитательной колонии, а с его родителей в пользу семьи убитой девушки взыскали более 2 миллионов рублей. .

Приговором тогда остались недовольны обе стороны. Адвокаты Коньковых пытаются смягчить вердикт. А родители Карины Залесовой для убийцы дочери требуют максимально сурового наказания.

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