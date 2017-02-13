Новосибирский суд рассмотрит апелляцию на приговор убийце Карины Залесовой

Напомню, в октябре прошлого года суд огласил вердикт по громкому делу. Обвиняемый Марк Коньков получил 9 лет воспитательной колонии, а с его родителей в пользу семьи убитой девушки взыскали более 2 миллионов рублей. .

Приговором тогда остались недовольны обе стороны. Адвокаты Коньковых пытаются смягчить вердикт. А родители Карины Залесовой для убийцы дочери требуют максимально сурового наказания.