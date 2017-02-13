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06:32 (мск), источник: Newslab.ru

Полицейские пресекли еще одну опасную перевозку детей в Красноярском крае

В автобусе находились девять детей в возрасте от 7 до 11 лет и четверо взрослых.

12 февраля в районе поселка Усть-Мана дорожные полицейские пресекли еще одну опасную перевозку группы детей, сообщили в пресс-службе УГИБДД по краю.

Водитель микроавтобуса, двигавшегося по федеральной трассе Р-257, осуществлял не согласованную с ГИБДД перевозку детей из Красноярска в Кызыл. В транспортном средстве находились девять детей в возрасте от 7 до 11 лет и четверо взрослых.

Документов, подтверждающих законность организованной перевозки несовершеннолетних, водитель предоставить не смог. Автобус, принадлежащий частному лицу, не оборудован тахографом и системой ГЛОНАСС.

Детей разместили на ночлег в гостинице. Сотрудники полиции устанавливают организатора несанкционированной перевозки несовершеннолетних.

По факту организации небезопасной перевозки детей будет проведено административное расследование, по результатам которого водитель, должностные и юридические лица будут привлечены к административной ответственности. Им грозит штраф от 3 до 100 тыс. рублей.

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