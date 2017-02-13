Замначальника приморской полиции арестован на два месяца
Первореченский районный суд Владивостока арестовал замглавы УМВД по Приморскому краю Илью Шамратова на два месяца, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
Первореченский районный суд Владивостока арестовал замглавы УМВД по Приморскому краю Илью Шамратова на два месяца, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
Замглавы приморской полиции задержан накануне по подозрению в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, Шамратов выплачивал подчинённым следователям завышенные премии и требовал себе часть суммы.
Шамратов возглавлял следственное управление УМВД по Приморскому краю. До этого он занимал должность заместителя начальника управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.