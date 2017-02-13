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06:24 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Замначальника приморской полиции арестован на два месяца

Первореченский районный суд Владивостока арестовал замглавы УМВД по Приморскому краю Илью Шамратова на два месяца, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

Источник: AP 2016

Замглавы приморской полиции задержан накануне по подозрению в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, Шамратов выплачивал подчинённым следователям завышенные премии и требовал себе часть суммы.

Шамратов возглавлял следственное управление УМВД по Приморскому краю. До этого он занимал должность заместителя начальника управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

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