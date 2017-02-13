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06:42 (мск), источник: Baikal-info.ru

Водитель грузовика повредил светофор в Усть-Куте и скрылся с места происшествия

Водитель грузовика «Даф» повредил светофор на пересечении улиц Халтурина и Дзержинского в Усть-Куте и скрылся.

Как 11 февраля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, после сообщения о происшествии, полицейским в течение часа удалось установить государственный регистрационный знак автомобиля, а также личность водителя. Им оказался 41-летний житель Республики Башкортостан, который управляя автомобилем «Даф», следовал по участку дороги, на котором запрещено движение грузовым автомобилям. Мужчина пояснил сотрудникам ГИБДД, что он не учел высоту перевозимого негабаритного груза, оборвал провода электропитания светофорного сооружения, затем с места происшествия уехал.

В соответствии с законодательством за повреждение дорожных сооружений и технических средств организации дорожного движения на водителя будет наложен административный штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Так же шофер привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.21 КоАП РФ, за нарушение правил перевозки тяжеловесного груза без специального разрешения, санкция которой влечет административный штраф от 1500 до 2000 рублей. Кроме того, в его отношении составлен протокол в соответствии с ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является», мировым судом Усть-Кута вынесено решение — административный арест на 15 суток.

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