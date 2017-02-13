Водитель грузовика повредил светофор в Усть-Куте и скрылся с места происшествия
Водитель грузовика «Даф» повредил светофор на пересечении улиц Халтурина и Дзержинского в
Водитель грузовика «Даф» повредил светофор на пересечении улиц Халтурина и Дзержинского в
Как 11 февраля 2017 года сообщила
В соответствии с законодательством за повреждение дорожных сооружений и технических средств организации дорожного движения на водителя будет наложен административный штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Так же шофер привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.21 КоАП РФ, за нарушение правил перевозки тяжеловесного груза без специального разрешения, санкция которой влечет административный штраф от 1500 до 2000 рублей. Кроме того, в его отношении составлен протокол в соответствии с ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «оставление водителем места