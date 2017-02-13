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06:29 (мск), источник: "Российская газета"

Полиция проверит массовую драку подростков во Владивостоке

Полиция Владивостока проводит проверку после массовой драки подростков, которая произошла на улице Крыгина. В ней участвовало несколько десятков несовершеннолетних.

— В результате драки трое подростков в возрасте 15 и 16 лет получили травмы и обратились за медицинской помощью. По данному факту участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку. Личности участников конфликта установлены, — сообщил ТАСС представитель ведомства.

Впрочем, пока заявления от родителей пострадавших в полицию не поступали. Проверка организована по сообщениям медиков, которым пришлось залечивать травмы участников драки.

Потасовка произошла в воскресенье в светлое время суток, примерно в 16.00. Кто-то снял момент, когда несовершеннолетние бросились врассыпную, заметив приближающуюся полицейскую машину.

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