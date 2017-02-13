Полиция проверит массовую драку подростков во Владивостоке
Полиция Владивостока проводит проверку после массовой драки подростков, которая произошла на улице Крыгина. В ней участвовало несколько десятков несовершеннолетних.
Полиция Владивостока проводит проверку после массовой драки подростков, которая произошла на улице Крыгина. В ней участвовало несколько десятков несовершеннолетних.
— В результате драки трое подростков в возрасте 15 и 16 лет получили травмы и обратились за медицинской помощью. По данному факту участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку. Личности участников конфликта установлены, — сообщил ТАСС представитель ведомства.
Впрочем, пока заявления от родителей пострадавших в полицию не поступали. Проверка организована по сообщениям медиков, которым пришлось залечивать травмы участников драки.
Потасовка произошла в воскресенье в светлое время суток, примерно в 16.00.