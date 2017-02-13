Полиция проверит массовую драку подростков во Владивостоке

— В результате драки трое подростков в возрасте 15 и 16 лет получили травмы и обратились за медицинской помощью. По данному факту участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку. Личности участников конфликта установлены, — сообщил ТАСС представитель ведомства.

Впрочем, пока заявления от родителей пострадавших в полицию не поступали. Проверка организована по сообщениям медиков, которым пришлось залечивать травмы участников драки.