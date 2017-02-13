Женщина умерла от инфаркта в хабаровском открытом бассейне

В минувшую субботу в хабаровском открытом бассейне скончалась 52-летняя женщина, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России.

Как рассказал старший специалист пресс-службы УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов, после заплыва женщине стало плохо. Сотрудники бассейна отвели посетительницу в медпункт, после чего ей вызвали бригаду скрой помощи. Помочь горожанке врачи не смогли.

«11 февраля в 20:30 от врача бассейна поступил вызов о том, что скончалась 52-летняя женщина. По предварительным данным, причина смерти — сердечная недостаточность (инфаркт), — рассказал Кирилл Блинов. — Известно, что у женщины это уже не первый сердечный приступ».