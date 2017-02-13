Женщина умерла от инфаркта в хабаровском открытом бассейне
В обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.
В обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.
В минувшую субботу в хабаровском открытом бассейне скончалась 52-летняя женщина, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Как рассказал старший специалист
«11 февраля в 20:30 от врача бассейна поступил вызов о том, что скончалась 52-летняя женщина. По предварительным данным, причина смерти — сердечная недостаточность (инфаркт), — рассказал Кирилл Блинов. — Известно, что у женщины это уже не первый сердечный приступ».
Сейчас по факту происшествия проводится проверка, назначена