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06:47 (мск), источник: Baikal-info.ru

Два пенсионера в Приангарье отдали деньги мошенникам, пытаясь спасти внука и сына

Два пенсионера в Иркутской области отдали деньги мошенникам, пытаясь помочь сыну и внуку.

Источник: РИА "Новости"

Два пенсионера в Иркутской области отдали деньги мошенникам, пытаясь помочь сыну и внуку. Как 10 февраля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону, в отдел полиции № 2 УМВД России по Ангарску обратился 70-летний мужчина. Он рассказал, что несколько часов назад на его домашний телефон позвонил неизвестный и сообщил, что его внук избил человека. Мужчина предложил свою помощь в решении проблемы. Тогда абонент заявил, что для урегулирования конфликта нужны 40 тысяч рублей. Пенсионер ответил, что у него в наличии только 20 тысяч рублей. Звонивший легко согласился на эту сумму, и через некоторое время ангарчанин передал деньги водителю-курьеру, который подъехал к его дому.

Следствием установлено, что номер телефона, с которого звонили потерпевшему, зарегистрирован у оператора сотовой связи в Ханты-Мансийском автономном округе. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК Российской Федерации, возбуждено уголовное дело.

Во втором случае 87-летняя жительница Братска, получив телефонное сообщение о том, что за освобождение сына от уголовной ответственности требуется крупная сумма денег, также передала свои сбережения прибывшему курьеру. Человек, позвонивший пенсионерке, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о том, что сын братчанки совершил серьёзное противоправное деяние и теперь ему грозит уголовное наказание. Для того чтобы урегулировать вопрос его освобождения от ответственности необходима определённая сумма денег. Их нужно будет передать человеку, который подъедет в течение получаса. Престарелая женщина собрала всю имеющуюся у нее наличность — 20 тысяч рублей — и отдала их прибывшему курьеру. Только после этого она решила позвонить собственному сыну. Когда потерпевшая догадалась, что ее обманули, она обратилась в отдел полиции.

В ходе незамедлительно принятых мер оперативники установили личность предполагаемого курьера и доставили его в ОВД. Выяснилось, что мужчина работает в популярной службе заказа такси «Максим». Он пояснил, что неизвестный заказчик попросил его забрать у бабушки конверт с деньгами и привезти его на вокзал. Затем последовала еще одна просьба заказчика: перевести деньги на его телефон, а 1000 рублей таксисту оставить себе.

Несколько дней назад в Ангарске следователи предъявили обвинение 21-летнему местному жителю за совершение мошенничества. Было установлено, что 21-летний ангарчанин в поисках работы разместил свое резюме на популярном интернет-сайте. На его объявление откликнулся мужчина и предложил работу курьера. Ангарчанин в течение двух месяцев забирал деньги с указанных работодателем адресов и перечислял их на его счет. Себе подозреваемый оставлял небольшой процент в качестве зарплаты, а о том, что помогает мошенникам, молодой человек догадался только после того, как прочитал заметку о пострадавшей бабушке, от имени которой он недавно переводил деньги. В середине января материалы уголовного дела были направлены в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.

Полиция призывает граждан при поступлении подобных звонков не принимать скоропалительных решений, не передавать деньги незнакомым людям. Если звонящий назвался вашим родственником, попросите его полностью представиться и указать год, месяц рождения, то есть задавайте вопросы, ответы на которые не могут знать посторонние люди. Для уверенности сами позвоните родственнику, якобы попавшему в неприятности.

Если же собеседник представляется сотрудником правоохранительных органов, уточните его фамилию, звание, должность и пункт полиции, куда доставлен ваш родственник, после чего перезвоните в отдел и выясните: был ли такой инцидент и работает ли данный сотрудник. Мошенники могут оказывать на вас психологическое давление, всячески торопить, отвлекать, не давать сосредоточиться, но не позволяйте собой манипулировать: принимайте взвешенные решения, следуя приведённым выше советам и никогда не станете жертвой телефонных мошенников.

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