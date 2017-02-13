Пять новосибирских спасателей отправились на место крушение вертолёта на Алтае, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Напомним, на Телецком озере произошло крушение вертолета «Робинсон» с пятью пассажирами на борту. Информация спасателям поступила от очевидца крушения. Авария произошла 12 февраля в 20:20 вечера в Турочакском районе Республики Алтай в районе мыса Кокши на озере Телецкое. Вертолет «Робинсон», на борту которого предположительно находились 5 человек, упал в озеро на глубину 280 метров.

СМИ сообщают, что на борту находился бывший вице-премьер Алтая Анатолий Банных и двое его детей.

В 2006 году Анатолий Банных избрался по одномандатному избирательному округу № 21 депутатом Алтайского краевого законодательного собрания IV созыва, а затем в 2008 году по тому же округу стал депутатом V созыва. Банных входил в состав комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике. Был вице-премьером Республики Алтай в 2008—2009 годах.