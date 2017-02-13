В Омской области водитель наехал на двух пешеходов, один из которых погиб

Вчера около 21:45 часов в дежурную часть ОМВД России по Омскому району поступило сообщение о ДТП на улице Новой в поселке Иртышский. На место выехали следователи и скорая.

Как удалось выяснить, водитель на неустановленной машине двигался от улицы Новая со стороны улицы Пушкина в направлении улицы Ленина, в районе дома № 26 в поселке Иртышский Омского района наехал на пешеходов, следовавших в попутном направлении.

В итоге один 58-летний мужчина скончался на месте, а второй пешеход, 66-летний мужчина, доставлен в больницу.

Теперь полиция ищет свидетелей аварии. Проводится проверка.