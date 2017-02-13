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07:22 (мск), источник: Tengrinews

В Алматы вынесли приговор по делу об убийстве Романа Ситака

Двух молодых людей приговорили к 15,5 и 16,5 годам лишения свободы.

Источник: Tengrinews

В Алматы вынесли приговор по делу об убийстве Романа Ситака, передает корреспондент Tengrinews.kz из зала суда.

24-летнего Таира Абельдинова признали виновным по всем предъявленным статьям, среди которых «убийство», «кража чужого имущества» и «похищение документов», ему назначили наказание в виде лишения свободы на 16,5 года в колонии строгого режима с конфискацией имущества. 23-летнего Азамата Кабденова также признали виновным по всем статьям, ему дали 15,5 года лишения свободы. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденных материальный ущерб на сумму 332 тысячи тенге и моральный ущерб — один миллион тенге.

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Напомним, останки мужчины обнаружили в мусорном контейнере во дворе дома на пересечении проспектов Абылай хана и Райымбека в Алматы в начале сентября. Суд над обвиняемыми в убийстве и расчленении мужчины начался в декабре. На скамье подсудимых двое парней — 24-летний Таир Абельдинов и 23-летний Азамат Кабденов. По их показаниям, 25-летнего Романа Ситака они убили из-за игровой приставки.

Согласно материалам досудебного расследования, 6 сентября текущего года обвиняемые совместно с погибшим арендовали квартиру по улице Абылай хана, дом 28. Через некоторое время между ними произошел конфликт.

Как стало известно, ссора между Азаматом Кабденовым, Таиром Абельдиновым и погибшим Романом Ситаком произошла из-за игровой приставки Play station 4. Выяснилось, что незадолго до инцидента один из обвиняемых взял у Романа Ситака в аренду приставку и не вернул. В общей сложности он задолжал погибшему около 80 тысяч тенге. Через некоторое время парни договорились продать знакомому Ситака похищенную у других людей игровую приставку и Macbook, за которые планировалось выручить 190 тысяч тенге. Однако часть денег Роман Ситак отдавать должнику категорически отказался.

Как установило следствие, Кабденов нанес потерпевшему около десяти ударов в область задней поверхности грудной клетки.

«Абельдинов также взял нож и нанес удар в переднюю поверхность грудной клетки, — сообщил прокурор.

От полученных ножевых ранений Роман Ситак скончался на месте.

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