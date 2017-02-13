В Алматы вынесли приговор по делу об убийстве Романа Ситака
Двух молодых людей приговорили к 15,5 и 16,5 годам лишения свободы.
Двух молодых людей приговорили к 15,5 и 16,5 годам лишения свободы.
В Алматы вынесли приговор по делу об убийстве Романа Ситака, передает корреспондент Tengrinews.kz из зала суда.
24-летнего Таира Абельдинова признали виновным по всем предъявленным статьям, среди которых «убийство», «кража чужого имущества» и «похищение документов», ему назначили наказание в виде лишения свободы на 16,5 года в колонии строгого режима с конфискацией имущества. 23-летнего Азамата Кабденова также признали виновным по всем статьям, ему дали 15,5 года лишения свободы. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденных материальный ущерб на сумму 332 тысячи тенге и моральный ущерб — один миллион тенге.
Напомним, останки мужчины обнаружили в мусорном контейнере во дворе дома на пересечении проспектов Абылай хана и Райымбека в Алматы в начале сентября. Суд над обвиняемыми в убийстве и расчленении мужчины начался в декабре. На скамье подсудимых двое парней — 24-летний Таир Абельдинов и 23-летний Азамат Кабденов. По их показаниям, 25-летнего Романа Ситака они убили
Согласно материалам досудебного расследования, 6 сентября текущего года обвиняемые совместно с погибшим арендовали квартиру по улице Абылай хана, дом 28. Через некоторое время между ними произошел конфликт.
Как стало известно, ссора между Азаматом Кабденовым, Таиром Абельдиновым и погибшим Романом Ситаком произошла
Как установило следствие, Кабденов нанес потерпевшему около десяти ударов в область задней поверхности грудной клетки.
«Абельдинов также взял нож и нанес удар в переднюю поверхность грудной клетки, — сообщил прокурор.
От полученных ножевых ранений Роман Ситак скончался на месте.