Названа предварительная причина гибели туриста на «Столбах»

Напомним, вчера днем после 8-дневных поисков в заповеднике нашли тело 56-летнего мужчины, заблудившегося в туристическом районе «Столбов». Его искали с помощью собак и беспилотников, обследовав большую площадь заповедника, в том числе Торгашинский район.

В результате тело мужчины было найдено в 100 метрах севернее столба «Дикарек», недалеко от «Деда». При проведении осмотра видимых признаков насильственной смерти и телесных повреждений обнаружено не было. По предварительным данным, причиной смерти мужчины стало обморожение.

«Следователи предполагают, что это красноярец, пропавший несколько дней назад при посещении заповедника», — сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по краю.