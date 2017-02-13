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07:23 (мск), источник: Newslab.ru

Названа предварительная причина гибели туриста на «Столбах»

В Красноярске проводится доследственная проверка по факту смерти 56-летнего туриста на территории заповедника «Столбы».

Напомним, вчера днем после 8-дневных поисков в заповеднике нашли тело 56-летнего мужчины, заблудившегося в туристическом районе «Столбов». Его искали с помощью собак и беспилотников, обследовав большую площадь заповедника, в том числе Торгашинский район.

В результате тело мужчины было найдено в 100 метрах севернее столба «Дикарек», недалеко от «Деда». При проведении осмотра видимых признаков насильственной смерти и телесных повреждений обнаружено не было. По предварительным данным, причиной смерти мужчины стало обморожение.

«Следователи предполагают, что это красноярец, пропавший несколько дней назад при посещении заповедника», — сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по краю.

Назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшего, опрашиваются его родственники и знакомые. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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