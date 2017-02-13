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07:42 (мск), источник: АиФ Иркутск

Молодую ангарчанку подозревают в сбыте наркотиков

Выручку от продажи наркотиков подозреваемая планировала потратить на передачу для заключенного.

В Ангарске оперативники задержали 24-летнюю местную жительницу, подозреваемую в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-службе регионального МВД.

Предполагаемую наркосбытчицу задержали на парковке возле торгового центра в 282 квартале города нефтехимиков. Ее поймали с пличным, когда она реализовала гашиш весом более 5 граммов.

Во время досмотра у молодой ангарчанки изъяли деньги, используемые при «проверочной закупке». При дальнейшем обыске по месту ее жительства нашли вещество, похожее на гашиш. Всё изъятое направлено на экспертизу.

По словам ангарчанки, деньги от продажи она планировала потратить на покупку передачи для осужденного одной из ангарских колоний, с которым познакомилась по переписке.

По факту сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело. На время следствия подозреваемую поместили под стражу.

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