ЧП в Павлодаре: город остался без воды, отменены занятия в школах

В Павлодаре продолжают устранять коммунальную аварию. В данный момент прекращена подача холодного и горячего водоснабжения сразу в нескольких микрорайонах города. Из-за отсутствия воды отменены занятия во всех детских садах и ряде городских школ.

«Изначально были отключены только четыре дома в районе повреждения. Однако из-за масштабности аварии в пять утра пришлось отключить от воды весь город. С пяти до восьми утра были без воды все жилые дома, организации и предприятия. Порядка десяти дворов подтоплены. В ряде домов вода попала в подвалы», — сообщал замакима города Андрей Балашов.

По информации коммунальщиков, в настоящий момент подача воды в городе восстановлена. К 11 часам обещают подключить весь город. «Авария произошла из-за того, что в водопроводной камере по улице Ломова разморожена задвижка диаметром 800 миллиметров. Создана группа для подсчета ущерба», — говорят они. Власти Павлодара обещают провести спецрасследование.