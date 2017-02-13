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08:53 (мск), источник: Tengrinews

ЧП в Павлодаре: город остался без воды, отменены занятия в школах

Из-за отсутствия воды отменены занятия во всех детских садах и ряде городских школ.

Источник: Tengrinews

Из-за порыва трубопровода часть Павлодара осталась без воды, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В Павлодаре продолжают устранять коммунальную аварию. В данный момент прекращена подача холодного и горячего водоснабжения сразу в нескольких микрорайонах города. Из-за отсутствия воды отменены занятия во всех детских садах и ряде городских школ.

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«Изначально были отключены только четыре дома в районе повреждения. Однако из-за масштабности аварии в пять утра пришлось отключить от воды весь город. С пяти до восьми утра были без воды все жилые дома, организации и предприятия. Порядка десяти дворов подтоплены. В ряде домов вода попала в подвалы», — сообщал замакима города Андрей Балашов.

По информации коммунальщиков, в настоящий момент подача воды в городе восстановлена. К 11 часам обещают подключить весь город. «Авария произошла из-за того, что в водопроводной камере по улице Ломова разморожена задвижка диаметром 800 миллиметров. Создана группа для подсчета ущерба», — говорят они. Власти Павлодара обещают провести спецрасследование.

Напомним, крупная коммунальная авария произошла в Павлодаре 12 февраля около шести часов утра. Из-за порыва на сетях хозпитьевого водоснабжения. В результате затопленными оказались сразу несколько улиц.

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