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07:58 (мск), источник: Nakanune.ru

Тушили семь пожарных машин: в Екатеринбурге горела кровля «Дома печати»

В «Доме печати» в Екатеринбурге сегодня ночью произошел пожар.

Как рассказали Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре в административном здании на проспекте Ленина поступило около 2 часов. На площади в 40 кв.м горела кровля. В тушении были задействованы семь единиц техники и 23 человека личного состава.

«По прибытию к месту вызова первым прибывшим подразделением было обнаружено, что с кровли здания идет густой черный дым. Ранг пожара был поднят до номера 1 бис. Сложность в тушении пожара заключалась в том, что возгорание происходило в вентиляционном канале отложений с последующим распространением на кровлю. Благодаря грамотным действиям личного состава удалось не допустить распространения огня по всей кровли», — сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения Андрей Чернецкий.

Огонь удалось потушить в 4 часа 40 минут. Пожарно-спасательные подразделения вернулись в места дислокации. Причина возгорания выясняется.

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